В найденном под днищем машины в Москве пакете оказалось зажигательное устройство

В пакете, найденном под днищем машины в Москве, было зажигательное устройство

В пакете, который механики московского автосервиса нашли под днищем машины Toyota Land Cruiser, оказалось зажигательное устройство на радиоуправлении. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, оно было заложено в упаковку майонеза, которую привязали веревкой к защите картера двигателя. В упаковке нашли четыре батарейки, провода, легковоспламеняющуюся жидкость и радиоуправляемую лампу. Владелец бронированной машины работает перевозчиком денег в транспортной компании. Подрывника разыскивают.

Инцидент произошел на Краснодарской улице 15 августа. Сотрудники сервиса сразу же вызвали полицию. Сначала сообщалось, что за самодельное взрывное устройство (СВУ) приняли перемотанный скотчем пакет, который просто прилип к машине.