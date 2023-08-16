Медик ВСУ раскритиковала медицину на фронте

Медик ВСУ Михайлова: во фронтовой медицине все плохо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с фронтовой медициной. Об этом рассказала глава медслужбы батальона «Волки да Винчи» сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова, передает издание «Страна.ua».

«У нас все плохо во фронтовой медицине, она держится вопреки, а не благодаря. И это наша реальность, мы стараемся бороться», — сказала медик.

По ее словам, эвакуация раненых может происходить восемь часов. «Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Да. Мы можем сократить до двух, трех, но час обеспечить не можем», — объяснила Михайлова.

Ранее иностранный хирург Самир Аттар описал травмы украинских бойцов, подорвавшихся на минах, как «месиво из сухожилий, костей и мышц». «Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить», — резюмировал врач.

