Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 16 августа 2023Бывший СССР

Медик ВСУ раскритиковала медицину на фронте

Медик ВСУ Михайлова: во фронтовой медицине все плохо

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с фронтовой медициной. Об этом рассказала глава медслужбы батальона «Волки да Винчи» сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова, передает издание «Страна.ua».

«У нас все плохо во фронтовой медицине, она держится вопреки, а не благодаря. И это наша реальность, мы стараемся бороться», — сказала медик.

По ее словам, эвакуация раненых может происходить восемь часов. «Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Да. Мы можем сократить до двух, трех, но час обеспечить не можем», — объяснила Михайлова.

Ранее иностранный хирург Самир Аттар описал травмы украинских бойцов, подорвавшихся на минах, как «месиво из сухожилий, костей и мышц». «Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить», — резюмировал врач.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростовской области заявили о диверсии на городском водопроводе

    В найденном под днищем машины в Москве пакете оказалось зажигательное устройство

    Экс-президент Франции описал будущее Украины фразой «ей не место в ЕС»

    Кардиотренировки сократили риск рака на 40 процентов

    Экс-президент Франции назвал иллюзией возвращение Украиной Крыма

    Ущерб от уничтожения целого города на Гавайях оценили в миллиарды долларов

    Медик ВСУ раскритиковала медицину на фронте

    В российском регионе задержали активных участников запрещенного объединения АУЕ

    Бывшая «дочка» Mercedes в России стала торговать китайскими машинами

    Бывший участник КВН раскрыл изнанку телеигры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости