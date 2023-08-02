Медик ВСУ рассказал о колоссальном потоке раненых после начала наступления

NYT: прифронтовые медпункты ВСУ принимают колоссальное число раненых

Прифронтовые стабилизационные медицинские пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала наступления принимают колоссальное число раненых. Об этом заявил один из украинских медиков американской газете The New York Times (NYT).

«Каждая миля — это кровавый бой, наступление продвигается мучительно медленно, подразделения упираются в подготовленную российскую оборону и несут тяжелые потери», — говорится в материале.

Попадающие в пункты стабилизации раненые бойцы ВСУ получают первоочередное лечение, чтобы затем отправиться в госпитали.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что число граждан с ампутированными конечностями на Украине сопоставимо с количеством людей, получивших инвалидность в ходе Первой мировой войны.