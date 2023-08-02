Число ампутаций на Украине сопоставили с числом инвалидов Первой мировой войны

WSJ: число ампутаций на Украине подобно числу инвалидов Первой мировой войны

Число граждан с ампутированными конечностями на Украине сопоставимо с количеством людей с инвалидностью, которые пострадали в ходе Первой мировой войны. Об этом сообщила американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как заявляется, число украинцев, прошедших через ампутацию, составляет от 20 до 50 тысяч. При этом число британцев, потерявших конечности в Первой мировой, составляло примерно 41 тысячу бывших солдат и офицеров, отмечает издание.

Реальное же число ампутаций может быть еще выше, поскольку многие раненые ждут ее месяцами, требуется время и для протезирования. По данным фонда Houp Foundation, тяжелые ранения получили около 200 тысяч человек, примерно 10 процентов из них нуждаются в ампутации.

Также многие украинцы испытывают трудности в приобретении протезов, которые стоят до 50 тысяч евро (около 5 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), а власти страны платят раненым 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее военный эксперт Руслан Татаринов провел собственную оценку безвозвратных потерь Вооруженных сил Украины с помощью подсчета числа некрологов в социальных сетях. По его словам, потери украинской армии составляют 284 тысячи человек.