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20:05, 16 августа 2023Путешествия

Пассажира-мусульманина раздели догола и довели до слез в аэропорту Израиля

Блогер-мусульманин пожаловался на унижения при досмотре в аэропорту Тель-Авива

Туриста-мусульманина из США унизили, раздев догола в аэропорту Израиля, продержали три часа в отделе безопасности и довели до слез. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Американский блогер с ником WayofLifeSQ поделился своей историей с подписчиками в TikTok. Турист собирался лететь из Тель-Авива в Ньюарк, штат Нью-Джерси, но перед посадкой на борт служба безопасности израильского аэропорта увела пассажира на досмотр и, по его словам, продержала три часа только из-за его религиозных убеждений.

На кадрах видно, что после досмотра к туристу подошла сотрудница аэропорта и начала кричать на него за то, что он на полчаса задержал 300 пассажиров своего рейса. Американец попросил женщину проявить уважение и объяснил, что в этом виноваты сотрудники службы безопасности. Он пожаловался, что его раздели догола и обыскали на глазах у незнакомцев.

Блогер зашел в самолет и неоднократно извинился перед попутчиками. Он рассказал, как его унизили, и расплакался.

Ролик набрал больше 2,4 миллиона просмотров и 8000 комментариев. Пользователи поддержали американца. «Мне очень жаль, что у тебя был такой травмирующий опыт. Спасибо, что обратил внимание на эту серьезную несправедливость. Очень обидно, что с тобой так обращались», — написал один из комментаторов.

Ранее российских туристов отказались пустить в Израиль. В аэропорту Тель-Авива у них отобрали паспорта из «соображения предотвращения нелегальной миграции».

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    Мария Борисова
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