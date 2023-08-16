Победившие рак женщины разделись для календаря ради благотворительности

В Великобритании победившие рак женщины снялись обнаженными для календаря

Жительницы британского региона Северный Уэльс, победившие рак молочной железы, разделись для благотворительного календаря. Об этом сообщает North Wales Pioneer.

Женщины, у которых в прошлом был диагностирован рак молочной железы, создали календарь на 2024 год, в котором снялись обнаженными. Все вырученные за продажу календарей деньги они планируют пожертвовать онкологическому центру при больнице в деревне Боделвиддан. Группу британок собрала фотограф Салли Смарт. В начале 2022 года у нее был диагностирован рак молочной железы, а в конце того же года она прошла курс химиотерапии и победила болезнь.

Смарт уже организовывала пикантные фотосессии для благотворительных календарей. Однако, по ее словам, проект для помощи онкологическому центру является самым масштабным в ее карьере. Фотограф отметила, что фотосессия помогла участницам проекта, многие из которых перенесли операции по удалению молочных желез и новообразований, принять изменения во внешности и обрести новых друзей. По ее словам, все эти женщины очень храбрые, сильные и достойны восхищения.

Ранее сообщалось, что более 145 жителей города Крукуэлл в Австралии разделись догола, чтобы сфотографироваться для календаря в поддержку онкобольной женщины. Она страдает от миелофиброза — редкого типа рака костного мозга.

