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21:18, 16 августа 2023Из жизни

Победившие рак женщины разделись для календаря ради благотворительности

В Великобритании победившие рак женщины снялись обнаженными для календаря

Фото: Sally Smart / North Wales Pioneer

Жительницы британского региона Северный Уэльс, победившие рак молочной железы, разделись для благотворительного календаря. Об этом сообщает North Wales Pioneer.

Женщины, у которых в прошлом был диагностирован рак молочной железы, создали календарь на 2024 год, в котором снялись обнаженными. Все вырученные за продажу календарей деньги они планируют пожертвовать онкологическому центру при больнице в деревне Боделвиддан. Группу британок собрала фотограф Салли Смарт. В начале 2022 года у нее был диагностирован рак молочной железы, а в конце того же года она прошла курс химиотерапии и победила болезнь.

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Смарт уже организовывала пикантные фотосессии для благотворительных календарей. Однако, по ее словам, проект для помощи онкологическому центру является самым масштабным в ее карьере. Фотограф отметила, что фотосессия помогла участницам проекта, многие из которых перенесли операции по удалению молочных желез и новообразований, принять изменения во внешности и обрести новых друзей. По ее словам, все эти женщины очень храбрые, сильные и достойны восхищения.

Ранее сообщалось, что более 145 жителей города Крукуэлл в Австралии разделись догола, чтобы сфотографироваться для календаря в поддержку онкобольной женщины. Она страдает от миелофиброза — редкого типа рака костного мозга.

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    Алиса Удовик
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