Психолог дала совет по избавлению от стыда при интимных разговорах

Психолог Полецкая: для избавления от стыда нужно поговорить о чувствах

Чтобы научиться говорить на интимные темы, нужно признаться в своем стеснении и поговорить о чувствах, считает психолог, психотерапевт Светлана Полецкая. Такой совет она дала в журнале «Собака».

По словам Полецкой, многие с детства стыдятся разговоров на интимные темы. «Так нас воспитывают, — объяснила она. — Дети еще в школе начинают смеяться по поводу всего интимного. Долго разбираться, откуда это идет, но факт остается фактом — тема неизбежно значима для большинства людей, а стыда вокруг нее — хоть отбавляй».

По мнению психолога, для избавления от стыда стесняющимся партнерам нужно признаться в своем стеснении. «Думаю, отличным началом было бы поговорить как раз о своих чувствах — о том, что говорить об этом стеснительно, трудно. "Мне сложно говорить об этом, а тебе? Почему?"» — предложила вариант начала диалога она.

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