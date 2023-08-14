Названа эффективная техника достижения оргазма у женщин

Сексолог Трейси Кокс: техника поверхностного проникновения усиливает оргазм

Сексолог Трейси Кокс назвала эффективный метод достижения женского оргазма с помощью техники поверхностного проникновения. Ее мнение приводит HuffPost.

Специалистка отметила, что для использования этой техники необходимо проникновение на один-два сантиметра вглубь влагалища. Эффект, по ее словам, достигается за счет стимуляции внутренней части клитора.

Она добавила, что медленное массирование области внутреннего клитора создает напряжение и усиливает удовольствие женщины от полового акта.

Ранее психолог-сексолог Вера Веткина предложила женщинам использовать особую технику для получения оргазма при сексе с проникновением. По ее словам, техника «Мост» — основной инструмент переключения клиторальной стимуляции на вагинальную.