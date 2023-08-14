Названа эффективная техника достижения оргазма у женщин
Сексолог Трейси Кокс: техника поверхностного проникновения усиливает оргазм
Сексолог Трейси Кокс назвала эффективный метод достижения женского оргазма с помощью техники поверхностного проникновения. Ее мнение приводит HuffPost.
Специалистка отметила, что для использования этой техники необходимо проникновение на один-два сантиметра вглубь влагалища. Эффект, по ее словам, достигается за счет стимуляции внутренней части клитора.
Она добавила, что медленное массирование области внутреннего клитора создает напряжение и усиливает удовольствие женщины от полового акта.
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