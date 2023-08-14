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05:00, 14 августа 2023Забота о себе

Названа эффективная техника достижения оргазма у женщин

Сексолог Трейси Кокс: техника поверхностного проникновения усиливает оргазм

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексолог Трейси Кокс назвала эффективный метод достижения женского оргазма с помощью техники поверхностного проникновения. Ее мнение приводит HuffPost.

Специалистка отметила, что для использования этой техники необходимо проникновение на один-два сантиметра вглубь влагалища. Эффект, по ее словам, достигается за счет стимуляции внутренней части клитора.

Она добавила, что медленное массирование области внутреннего клитора создает напряжение и усиливает удовольствие женщины от полового акта.

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    Екатерина Улитина
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