Сенатор Пол заявил, что поставки США для ВСУ мешают началу переговоров с Россией

Масштабные и неограниченные поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США мешают возможному началу мирного переговорного процесса с Россией. Такой фактор назвал сенатор Конгресса США Рэнд Пол в интервью газете The New York Sun.

«В конечном счете только Россия и Украина могут решить, когда начинать мирные переговоры, но неограниченные вооружения для Украины, вероятно, мешают им вступить в диалог [для заключения мира между государствами]. Стороны должны договориться о прекращении огня, чтобы могли начаться мирные переговоры», — заявил сенатор от штата Кентукки.

Сенатор также отметил, что Вашингтон поддерживает Украину вооружениями и пакетами финансовой помощи, «в то время как США находятся в долгах на сумму более 32 триллионов долларов, а американская армия сталкивается с дефицитом боеприпасов, на восполнение запасов которых уйдут годы».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс США незамедлительно одобрить запрос американского президента Джо Байдена и выделить 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине.