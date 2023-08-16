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05:00, 16 августа 2023Из жизни

Фанаты публичного секса облюбовали роботакси

В США пары стали заниматься публичным сексом в беспилотных такси

Фото: conrado / Shutterstock / Fotodom

В США некоторые пары стали заниматься сексом в беспилотных такси. Об этом сообщает The San Francisco Standard.

Издание выяснило, что в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, фанаты публичного секса облюбовали роботакси. Причиной стало то, что с весны такие автомобили стали работать без водителей.

«Мы сели туда, целуясь, и сразу преступили к делу», — рассказала 20-летняя Меган о своем опыте секса в роботакси. Девушка призналась, что секс был далек от идеала, но публичность и необычная обстановка сделали его «веселым и захватывающим».

Ее партнер Алекс заявил, что уже шесть раз занимался сексом в роботакси. «Ну, там же нет никого, кто скажет вам: "Нельзя". Вы чувствуете себя все более и более комфортно. А если еще и с кем-то, с кем у вас все серьезно, то может дойти до разных интересных дел», — сказал он.

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Издание нашло нескольких человек, которые признались, что занимались сексом в роботакси. Выяснилось, что все они придавались утехам в автомобилях сервиса Cruise. При этом на сайте Cruise указано, что в беспилотных машинах ведется постоянная видеофиксация всего, что происходит внутри и снаружи.

Представитель конкурирующего сервиса роботакси Waymo заявил, что их клиенты относятся к ним с уважением и не позволяют себе подобных вольностей.

Представители обеих компаний затруднились сказать, чем пассажиры могут и чем не могут заниматься в их автомобилях, однако в правилах сервисов указано, что пассажиры не должны делать того, что «могло бы доставить дискомфорт другим».

Ранее сообщалось, что в британском городе Бирмингем неизвестная пара занялась сексом в салоне автобуса на глазах у десятков свидетелей. Предающихся плотским утехам любовников заметили прохожие на оживленной улице днем.

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    Никита Савин
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