Самбурская снялась в купальнике

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее историях в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 36-летняя звезда предстала в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом на фото видно, что тело знаменитости выглядит упругим и подтянутым.

Свой образ артистка дополнила черной панамой и тапками-вьетнамками на низкой подошве. Кроме того, она собрала волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в августе Самбурская снялась в откровенном комбинезоне и восхитила фанатов. На размещенных кадрах звезда позировала рядом с автомобилем в облегающем черном комбинезоне с брюками клеш и вырезами в районе талии, ребер и груди.