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11:43, 16 августа 2023Ценности

Самбурская снялась в купальнике

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее историях в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 36-летняя звезда предстала в красном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом на фото видно, что тело знаменитости выглядит упругим и подтянутым.

Свой образ артистка дополнила черной панамой и тапками-вьетнамками на низкой подошве. Кроме того, она собрала волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в августе Самбурская снялась в откровенном комбинезоне и восхитила фанатов. На размещенных кадрах звезда позировала рядом с автомобилем в облегающем черном комбинезоне с брюками клеш и вырезами в районе талии, ребер и груди.

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    Екатерина Ештокина
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