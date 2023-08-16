Названы самые мусорные регионы России

FinExpertiza: самым мусорным регионом России стала Московская агломерация

По итогам 2022 года лидером среди регионов России по общей произведенной массе твердых коммунальных отходов (ТКО) стала Московская агломерация — на нее пришлось 19,9 процента от всего произведенного за этот период мусора в стране. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опиравшиеся на данные Росприроднадзора.

Вторым регионом в списке по объему мусора эксперты назвали Краснодарский край с долей в 4,1 процента. Замкнул тройку Санкт-Петербург, где за 2022 год было произведено 3,4 процента от общей массы ТКО в стране. Напротив, меньше всего мусора в прошедшем году среди регионов страны было сгенерировано в Ненецком автономном округе — лишь 0,03 процента от общего числа. Вторую и третью строчку по этому заняли Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область с показателями в 0,06 и 0,09 процента от всех ТКО соответственно. Аналитики отметили, что, как правило, наименьшая масса мусора была произведена в самых малонаселенных регионах России.

Лидером среди регионов по количеству бытовых отходов стала Амурская область — там на одного человека в среднем приходится 652,4 килограмма ТКО. Второе место заняла Республика Адыгея с показателем в 583,3 килограмма, третье — Чукотский автономный округ с 562,1 килограмма мусора на гражданина. Наименьший же объем ТКО в среднем на одного жителя образуется в таких республиках, как Бурятия (115,8 килограмма), Ингушетия (125,9 килограмма) и Тыва (162 килограмма).

Специалисты пришли к выводу, что по сравнению с 2021 годом в 2022-м среднестатистический россиянин оставил после себя на 5,7 процента, или практически на 20 килограммов меньше ТКО. По итогам прошлого года количество мусора на душу населения составило 312,6 килограмма. По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, причиной сокращения массы ТКО на душу населения стало уменьшение потребления и снижение оборотов розничной торговли, из-за чего сократилось количество выбрасываемой упаковки. Она добавила, что в данный момент потребление восстанавливается и даже растет, поэтому доля мусора может увеличиться.

В июле стало известно, что в России захотели установить обязательный минимум повторного использования мусора. Согласно предложенным Минприроды поправкам, с 2025 года из общего объема бытовых отходов, поступающих на объект обработки, должно извлекаться не менее 20 процентов вторичных ресурсов.