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20:35, 16 августа 2023Среда обитания

Анна Семенович ответила на обвинения в вульгарности

Анна Семенович ответила на критику «вульгарного» ремонта в ее квартире в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Анна Семенович ответила на критику ремонта в ее московской квартире. Она опубликовала обращение к недоброжелателю в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Несколько дней назад Семенович показала интерьер жилья на видео. Один из подписчиков экс-солистки группы «Блестящие» осудил ее за решение переделать детскую спальню в гардеробную и призвал звезду перестать вести себя вульгарно.

В ответ певица отметила, что происходящее в ее квартире не касается посторонних. «Хороший вы мой, забыла вас спросить, как мне делать ремонт в своей квартире», — заявила певица.

В июле сестра телеведущей Ольги Бузовой, блогерша Анна Бузова рассказала о скором завершении ремонта в своей квартире в Москве. Она опубликовала кадры, на которых можно заметить часть готового интерьера и фрагменты еще не собранной мебели на полу. Бузова призналась, что осталась очень довольна выбранной цветовой гаммой.

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    Александра Качан
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