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00:55, 16 августа 2023Мир

Подозреваемую в крупной краже россиянку арестовали в Абхазии

МВД: в Абхазии арестовали подозреваемую в краже денег и документов россиянку

Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Абхазии россиянку арестовали по подозрению в краже барсетки с документами и денежными средствами в размере 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики, разместив видео на своем YouTube-канале.

«Жительнице Челябинской области вменяется хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере. Преступление имело место у кассы Новоафонской пещеры. Гражданка Бикмулина решением суда Гудаутского района заключена под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

В суде россиянка дала признательные показания, у нее забрали похищенные деньги и вещи.

Ранее полиция США раскрыла преступную группировку, занимавшуюся перепродажей краденного. Всего злоумышленники успели заработать более 1,4 миллиона долларов (136,8 миллиона рублей). Руководителем преступников оказался священник.

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    Александра Синицына
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