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13:38, 16 августа 2023Россия

Обвиняемый в мошенничестве российский мэр вышел на связь из зоны СВО

Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня Абушаев вышел на связь из зоны СВО

Кадр: Telegram-канал Рустяма Абушаева

Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Каменя, экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев впервые с апреля вышел на связь. Видеоролик он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 16 августа.

На записи российский чиновник читает письмо школьницы, обращенное к военным. «Пришли письма от нашей администрации, очень приятно. Сейчас идут бои, слышите взрывы», — сказал он и прочитал одно из писем от 17-летней девушки с благодарностью за работу военнослужащих.

Абушаев поблагодарил земляков за поддержку, посылки и трогательные строки. «Спасибо вам большое... За то, что вы у нас есть», — говорится в подписи к видео.

В марте в СУ СК Приморья заявили о возбуждении уголовного дела на Абушаева, ранее возглавлявшего Надеждинский район края. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Его объявили в федеральный розыск.

Предыдущий ролик Абушаев публиковал 17 апреля. Он уверждал, что в качестве добровольца находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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    Евгения Куликова
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