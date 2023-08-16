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16:42, 16 августа 2023Россия

Умер бывший замминистра обороны России

Бывший замминистра обороны России Геннадий Жидко умер в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве после продолжительной болезни умер бывший замминистра обороны России и экс-командующий Восточным военным округом Геннадий Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

Он отметил, что генерал-полковнику было 57 лет. «Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами», — написал Дегтярев в некрологе.

Губернатор уточнил, что Жидко в Сирии руководил штабом группировки войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа, в Москве — заместителя министра обороны России.

Согласно данным из открытых источников, Геннадий Жидко родился 12 сентября 1965 года в городе Янгиабад (Узбекская ССР). Он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище.

Жидко было присвоено звание Героя России, кроме того, его награждали орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом «За военные заслуги».

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    Анна Щербакова
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