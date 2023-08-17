В России допустили перестановки в руководстве ВСУ

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ обвинят командование в провале контрнаступления

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Шурыгин отметил, что контрнаступление ВСУ потерпело поражение, поэтому впереди «маячит призрак большой разборки». Он предположил, что на Украине возникнет вопрос личной персональной ответственности на всех уровнях. Специалист подчеркнул, что Киев не может обвинить в случившемся США, хотя «виноваты исключительно они, навязав Украине самую идею наступления и разгрома России».

«Но, понятно, что все разборки пойдут в украинском военном командовании. Как в высшем, так и в среднем звене. Сейчас встал конкретный вопрос, кто из командования останется на местах, а кто пойдет на корм. А для кого-то есть перспектива резко подняться, если сейчас добиться хоть какого-то успеха», — допустил он.

Ранее в США заявили о скорой сдаче Киева. С таким мнением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.