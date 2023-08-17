Российские военные уничтожили живую силу и склад ВСУ на купянском направлении

Артиллерия ВС России уничтожила живую силу и склад ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили бронированную технику и живую силу, а также склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал старший офицер артиллерийской батареи гаубичного дивизиона Западной группировки войск с позывным Рыжий, пишут «Известия».

Как уточнил военный, этого удалось достичь благодаря работе 152-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО). «Расчет Д-30 скорректировали, вторым выстрелом они сделали прямое попадание, было уничтожение склада, автомобиля и живой силы противника», — объяснил он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии республики на купянском направлении.