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03:22, 17 августа 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили живую силу и склад ВСУ на купянском направлении

Артиллерия ВС России уничтожила живую силу и склад ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили бронированную технику и живую силу, а также склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом рассказал старший офицер артиллерийской батареи гаубичного дивизиона Западной группировки войск с позывным Рыжий, пишут «Известия».

Как уточнил военный, этого удалось достичь благодаря работе 152-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО). «Расчет Д-30 скорректировали, вторым выстрелом они сделали прямое попадание, было уничтожение склада, автомобиля и живой силы противника», — объяснил он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии республики на купянском направлении.

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    Марина Совина
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