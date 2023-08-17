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11:45, 17 августа 2023Мир

В США допустили асимметричный обмен Гершковича

WSJ: США допустили асимметричный обмен нескольких человек на Гершковича и Уилана
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

США допустили асимметричную сделку с Россией по обмену нескольких человек, подозреваемых в хакерстве, на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающего срок в России за многолетний шпионаж. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«Возможно, заявили американские чиновники, что Москва рассмотрит асимметричную сделку, например, несколько хакеров и других мелких преступников в обмен на Гершковича и Уилана. США были бы открыты к рассмотрению такой сделки, если бы она была на столе», — сказано в материале издания.

Источники газеты заявили, что Россия якобы не проявляет инициативы к переговорам об обмене, тем не менее Вашингтон допускает, что Москва может вернуться к обсуждению.

Ранее США высказались о сотрудничестве с Россией по возвращению Гершковича. Несмотря на разногласия между США и Россией, стороны продолжают работать над возвращением обвиняемого в шпионаже журналиста, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    Анастасия Заикина
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