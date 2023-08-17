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00:44, 17 августа 2023Бывший СССР

Минск денонсировал соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве

Белоруссия денонсировала соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале страны.

«Денонсировать соглашение между кабинетом министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в городе Минске 16 декабря 1994 года», — сказано в постановлении Совета министров республики.

Уточняется, что, помимо данного соглашения, денонсируется протокол о внесении изменений в соглашение о военно-техническом сотрудничестве, который был подписан сторонами в 2003 году.

Ранее правительство Белоруссии решило приостановить действие соглашения с Украиной о принципах сотрудничества в области связи. Речь идет о документе, подписанном в Киеве 17 декабря 1992 года. Отмечается, что правительство Белоруссии поручило МИД страны направить уведомление о приостановлении действия соглашения второй стороне.

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    Марина Совина
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