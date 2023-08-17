Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:47, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о выполнении целей СВО на Украине

Лукашенко: цели спецоперации уже выполнены, Украина больше не будет агрессивной

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На данный момент цели специальной военной операции (СВО) России на Украине уже выполнены, и Киев больше не будет агрессивным по отношению к Москве, как это было до начала СВО. Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы в таком духе с [президентом России Владимиром Путиным] не обсуждали тему [критериев успеха России по результатам спецоперации]. Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал «полной глупостью» предположение, что Россия склоняет Белоруссию к участию в спецоперации на российской стороне. По его словам, 70 тысяч человек, из которых состоит белорусская армия, не дадут России никакого преимущества. Лукашенко уверен, что Российской армии «хватает живой силы и техники».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях

    Лукашенко рассказал о просьбе Путина за день до СВО

    Лукашенко порассуждал об «имперских замашках» Путина

    Лукашенко пригрозил ответом Польше и Украине на агрессию

    Лукашенко заявил о выполнении целей СВО на Украине

    Последствия выхода Wildberries на китайский рынок оценили

    Гаражи в России предложили сносить под строительство школ

    Apple сократит производство iPhone

    Лукашенко опроверг склонение Белоруссии к участию в спецоперации на Украине

    Раскрыт простой способ защитить одежду от пятен косметики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости