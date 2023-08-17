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19:41, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко опроверг склонение Белоруссии к участию в спецоперации на Украине

Лукашенко назвал глупостью предположение о склонении Минска к участию в СВО

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной глупостью» предположение, что Россия склоняет республику к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает РИА Новости.

«Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст», — сказал белорусский президент.

По его словам, 70 тысяч человек, из которых состоит белорусская армия, не дадут России никакого преимущества. Лукашенко уверен, что россиянам «хватает живой силы и техники».

Ранее белорусский президент рассказал, что отдельные части Вооруженных сил России в начале СВО пересекали границу Украины с территории Белоруссии.

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    Алевтина Запольская
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