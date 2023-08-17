Лукашенко заявил о пересечении границы Украины военными РФ через Белоруссию

Лукашенко заявил, что ВС РФ пересекали границу Украины с территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил России (ВС РФ) в начале специальной военной операции (СВО) пересекали границу Украины с территории Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

«Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. (...) Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал белорусский лидер.

Ранее президент республики заверил, что Минск не вступит в военные действия, если украинская армия не нарушит белорусские границы. Кроме того, по его словам, Россия является союзником Белоруссии. Лукашенко добавил, что только Минск так открыто поддержал Москву.

6 июля глава республики также рассказал, что не видит необходимости в отправке белорусских военных на Украину.