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19:19, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о пересечении границы Украины военными РФ через Белоруссию

Лукашенко заявил, что ВС РФ пересекали границу Украины с территории Белоруссии

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил России (ВС РФ) в начале специальной военной операции (СВО) пересекали границу Украины с территории Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

«Да, с территории Беларуси отдельные части [ВС РФ] пересекли границу Украины. (...) Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал белорусский лидер.

Ранее президент республики заверил, что Минск не вступит в военные действия, если украинская армия не нарушит белорусские границы. Кроме того, по его словам, Россия является союзником Белоруссии. Лукашенко добавил, что только Минск так открыто поддержал Москву.

6 июля глава республики также рассказал, что не видит необходимости в отправке белорусских военных на Украину.

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    Кристина Есикова
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