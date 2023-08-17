В Англии приостановили забастовку на производящем ракеты для Украины заводе

Guardian: на заводе, производящем ракеты для Украины, приостановили забастовку

В Англии приостановили забастовку на заводе, производящем ракеты Storm Shadow и Brimstone для Украины. Об этом пишет Guardian.

Забастовка организована тред-юнионом, то есть профсоюзом, GMB. Причиной стали низкий уровень зарплат и премий на государственном оборонном предприятии Defense Equipment & Support, в том числе сотрудников, которым приходится обращаться с ракетами.

Около 50 представителей тред-юниона, работающих на предприятии, собирались остановить работу с 21 августа на две недели. Однако представители министерства обороны начали переговоры с ними и пообещали предоставить предложения по увеличению зарплат и премий.

Минобороны Великобритании заявило, что забастовка не повлияет на поставки вооружений в Украину, и заверило в наличии планов на случай непредвиденных обстоятельств.

О забастовке стало известно 8 августа, из-за нее Киев может лишиться поставок ракет Storm Shadow. Тогда в тред-юнионе GMB заявили, что сотрудники завода ежегодно получают до 18 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем квалифицированные работники, которым увеличили зарплаты.