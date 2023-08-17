Стало известно о смене дислокации важного вооружения ВСУ

FT: ВСУ спешно меняют дислокацию важного вооружения из-за ударов по объектам ВВС

На фоне ударов по объектам расположения украинских Воздушных сил (ВС), используемых для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно передислоцирует критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает газета Financial Times.

По словам источников, в настоящий момент украинские пилоты регулярно курсируют между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.

В свою очередь, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат и советник министра обороны Украины Юрий Сак вновь указали на потребность Киева в большем количестве систем противовоздушной обороны, которые позволили бы эффективнее защищать авиабазы. Кроме того, Сак также призвал западных партнеров республики ускорить поставку стране истребителей F-16 и обучение украинских пилотов.

Ранее Игнат заявлял, что Украина не получит самолеты F-16 ни осенью, ни зимой этого года. При этом он выразил уверенность в том, что вопрос о передаче истребителей сдвинулся с места.