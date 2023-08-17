Российские военные уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

Бойцы «Днепра» уничтожили обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС танк и миномет

Бойцы российской группировки войск «Днепр», несущие боевую службу в районе разрушенной Каховской гидроэлектростанции, уничтожили танк и передвижной минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Пулеметчик с позывным Марио рассказал, что ситуация в районе Каховской ГЭС остается напряженной. Российские позиции обстреливает украинская артиллерия, которую обнаруживают и постепенно уничтожают. В частности, недавно бойцы «Днепра» уничтожили танк и миномет, обстреливавшие посты у Каховской ГЭС.

В свою очередь боец с позывным Малой добавил, что российские военные стремятся не допустить прорыва ВСУ на левый берег Днепра и создания там плацдарма. По его словам, у Киева это ни разу не получалось.

«Единственное, что они могут, — это отправляют коптеры, минометы. <...> Мы знаем, что на противоположном берегу находится одесская 126-я бригада теробороны, они постоянно ведут обстрелы, мы к этому привыкли, потерь никаких нет, ребята молодцы, бдительно несут свою службу», — заключил Малой.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления РЭБ и ПВО ВСУ. Об этом расскагал глава пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.