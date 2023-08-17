Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 17 августа 2023Бывший СССР

В Киеве выразили уверенность в начале переговоров по членству в ЕС до конца года

Премьер Стефанишина: переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца года
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению страны в Европейский союз (ЕС) начнутся до конца 2023 года, хотя власти не смогут до октября выполнить все требования Еврокомиссии. Ее слова приводит «РБК-Украина».

«В октябре мы не услышим, что все семь требований выполнены нами на 100 процентов, ведь это масштабная работа, которая займет годы», — признала она.

При этом Стефанишина убеждена, что до октября Украина примет все согласованные законодательные и институциональные изменения. По ее словам, в ходе выполнения некоторых реформ, в том числе антикоррупционной, у Киева появляются новые задачи, включая полноценное выполнение программы против коррупции. Однако новые задачи не должны становиться условием для начала переговоров, добавила она.

23 июня, в годовщину предоставления Киеву статуса кандидата в Евросоюз, в Еврокомиссии оценили степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин увидел момент для создания скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    У туристов в пустыне Китая волосы встали дыбом по одной причине

    Александр Рогов ответил на недовольства Кудрявцевой по поводу критики ее стиля

    Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях

    Путин поручил ввести новый запрет для полиции

    Андрея Макаревича оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

    Собянин назвал преимущества запуска МЦД-3

    Украинка заменила отчество на матчество

    Раскрыты реальные цены на автомобили Lada

    Министр обороны Китая раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости