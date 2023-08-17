В Киеве выразили уверенность в начале переговоров по членству в ЕС до конца года

Премьер Стефанишина: переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца года

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению страны в Европейский союз (ЕС) начнутся до конца 2023 года, хотя власти не смогут до октября выполнить все требования Еврокомиссии. Ее слова приводит «РБК-Украина».

«В октябре мы не услышим, что все семь требований выполнены нами на 100 процентов, ведь это масштабная работа, которая займет годы», — признала она.

При этом Стефанишина убеждена, что до октября Украина примет все согласованные законодательные и институциональные изменения. По ее словам, в ходе выполнения некоторых реформ, в том числе антикоррупционной, у Киева появляются новые задачи, включая полноценное выполнение программы против коррупции. Однако новые задачи не должны становиться условием для начала переговоров, добавила она.

23 июня, в годовщину предоставления Киеву статуса кандидата в Евросоюз, в Еврокомиссии оценили степень выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что выполнены лишь два из семи требований.