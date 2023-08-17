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16:51, 17 августа 2023Ценности

Опубликованы новые детали романа Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Журналисты ET опубликовали новые подробности романа бизнесвумен Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на фоне слухов о расставании. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Инсайдер (его имя не раскрывается) рассказал редакторам, что пара продолжает находиться в романтических отношениях. По его словам, знаменитостям не удается видеться часто из-за напряженных графиков. «Они предпочитают не распространяться о своем романе, но на самом деле у них все хорошо. Ребята весело проводят время», — поделился деталями источник.

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Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.

В апреле стало известно, что Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Утверждалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос. Однако ни Дженнер, ни Шаламе, ни их представители данную информацию не комментировали.

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    Карина Черных
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