Германия захотела интегрировать оружие из Израиля в систему ПВО НАТО

Глава МО ФРГ заявил о желании интегрировать оружие из Израиля в систему ПВО НАТО

Германия хочет интегрировать установки противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 израильского производства в систему противовоздушной обороны (ПВО) НАТО. Об этом заявил в ответе на вопросы журналистов министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства высоко оценил эффективность Arrow 3, заявив, что он необходим для отражения удара баллистическими ракетами. Также Писториус отметил, что такими действиями Германия вносит свой вклад в рамках альянса, а также хочет интегрировать систему в противовоздушную оборону НАТО.

Сделка по приобретению системы ПРО Arrow 3 Германией состоялась после одобрения Вашингтона, так как система производится с США. Общая сумма контракта составит порядка четырех миллиардов долларов.

Ранее стало известно о планах Германии отказаться от плана НАТО по военным расходам. Такой пункт об обязательствах Германии был убран из проекта закона о военном бюджете.