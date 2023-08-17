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06:00, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Женщина оригинально проучила не отдававшего долг брата

Фото: Al Elmes / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Itchy_Letterhead_360 рассказала на портале о том, как ее мать оригинально проучила своего брата, не отдававшего долг. В комментариях многие пользователи сочли поступок женщины щедрым.

По словам девушки, ее родители владеют автомастерской. Отец автора поста непосредственно чинит машины, а мать занимается документами. «Как и в любом другом бизнесе, попадаются клиенты, которые после починки обещают, что заплатят попозже, потому что у них сейчас нет денег, но в итоге не делают этого», — добавила Itchy_Letterhead_360. Автор поста отметила, что так часто поступали братья ее матери.

Несколько месяцев назад один из братьев женщины отдал им с мужем свой автомобиль на починку и взамен получил во временное пользование их машину. Однако мужчина так и не заплатил ее родителям за ремонт, заверила девушка.

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Спустя какое-то время дядя Itchy_Letterhead_360 отмечал свою свадьбу. «Моя мама заранее знала, как она поступит. Вместо того чтобы подарить им деньги или какую-то вещь, она подарила им списание долга», — раскрыла автор. По ее словам, после того как торжество закончилась, ее мать вручила брату конверт с квитанциями, подтверждающими все его долги за ремонт. Общая сумма составила порядка двух тысяч евро (около 213 тысяч рублей по текущему курсу), пояснила девушка.

Дядя с его женой остались крайне недовольны таким подарком, так как хотели получить от родственников деньги. Itchy_Letterhead_360 же сочла, что ее мать сумела одновременно и проучить брата, и поступить правильно.

«Твоя мама — гений. Это потрясающий подарок на свадьбу. А еще это красивая месть», «Лично я была бы в восторге, если бы кто-то оплатил за меня мои долги», — высказались комментаторы об истории. Многие из них сочли, что мать автора проявила щедрость, простив брату настолько большой долг.

Ранее пользователь Reddit рассказал на портале о необычной мести пожилой соседке, которая пожаловалась на него управляющему домом. В комментариях пользователи поспорили о его поступке.

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    Олег Давыдов
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