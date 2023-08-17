Финалист популярного шоу Первого канала рассказал о желании покинуть проект

Певец Урбановичус заявил, что хотел покинуть шоу «Голос 60+», но его отговорили

Финалист четвертого сезона популярного вокального шоу «Голос 60+» на Первом канале Петр Урбановичус заявил, что у него было желание покинуть проект, но его отговорил от ухода наставник, певец Валерий Леонтьев. Подробности он раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Урбановичуса, во время съемок передачи он заболел, из-за чего у него начались проблемы с голосовыми связками. После этого певец захотел покинуть шоу. «Я сказал Валерию Яковлевичу [Леонтьеву]: "Я, наверное, больше не буду участвовать". К тому моменту из команды Леонтьева остался только я, и он сказал мне, чтобы я ни в коем случае этого не делал», — вспомнил певец.

Урбановичус добавил, что в конце концов наставник смог убедить его продолжить сниматься в «Голосе 60+». «В итоге я дошел до финала, поделив третье место с участником Андреем Михайловым из группы "Здравствуй, песня!"», — напомнил он.

Ранее участница четвертого сезона музыкального шоу «Голос» Алла Рид рассказала, как участие в передаче повлияло на ее жизнь. По словам певицы, вскоре после съемок в проекте у нее начался новый этап в карьере: она стала солисткой театра «Градский холл» и начала ездить на гастроли.