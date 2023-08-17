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18:34, 17 августа 2023Мир

Сеймур Херш рассказал о провалах США в Нигере и на Украине

Журналист Сеймур Херш: США не урегулировали ситуацию ни в Нигере, ни на Украине
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

США не смогли урегулировать ситуацию ни в Нигере, ни на Украине. О провалах во внешней политике Соединенных Штатов рассказал американский журналист Сеймур Херш на своем сайте.

По словам сотрудника разведки, с которым общался журналист, в Саудовской Аравии США планировали провести суд над руководством России, а президент Владимир Путин должен был капитулировать перед Западом после успеха в украинском контрнаступлении. Однако украинская армия так и не достигла успеха.

После этого заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отправилась в Нигер, где мятежники захватили власть, но в итоге ее визит остался безрезультатным.

«Виктория отправилась защищать нигерийских владельцев урана от русских варваров, но вместо этого получила приветствие большим средним пальцем», — цитирует Херш своего собеседника.

Госсекретарь Энтони Блинкен тоже хотел стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Но и он оказался не готов к этой роли.

Ранее Херш предположил, что конец конфликта на Украине близок, вопреки оценке администрации президента США Джо Байдена. По словам публициста, несмотря на скорое завершение конфликта, подход Белого дома, «когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом», не изменится.

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    Александр Слабиев
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