Нейросеть научилась определять возраст по рентгену груди

Lancet Healthy Longevity: нейросеть научили определять возраст по рентгену груди

Японские ученые из Осакского университета научили нейросеть определять возраст по рентгену груди. Причем в случае несоответствия результатов искусственного интеллекта и реального возраста можно говорить о наличии какого-либо хронического заболевания. Выводы исследования описаны в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Модель на основе глубокого обучения тренировали на более чем 67 тысячах рентгенограмм грудной клетки, полученных от 36 тысяч здоровых добровольцев. Затем команда использовала алгоритм на данных людей с распространенными заболеваниями, чтобы проанализировать связь между оцененным искусственным интеллектом возрастом и каждым заболеванием.

Последующее тестирование проводилось еще на 34 тысячах снимков. Разница между рассчитанным искусственным интеллектом возрастом и хронологическим возрастом пациента коррелировала с различными хроническими заболеваниями, включая гипертонию, гиперурикемию и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Другими словами, чем выше оценка возраста нейросети по сравнению с реальным возрастом, тем выше вероятность того, что у людей будут эти заболевания.

В итоге разработанная модель показала коэффициент корреляции 0,95 между предсказанным и хронологическим возрастом. Важно отметить, что обычно считается, что коэффициент корреляции 0,9 или выше считается достаточно высоким.