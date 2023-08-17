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15:21, 17 августа 2023Россия

Кадыров обратился к лидерам исламских государств из-за акций по сожжению Корана

Кадыров призвал лидеров исламских государств защитить ислам от посягательств

Фото: Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к лидерам исламских государств из-за акций по сожжению Корана и призвал из защитить ислам от посягательств. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, акции по сожжению священной книги в странах Запада стали вызовом для всего исламского мира. Кадыров отметил, что безнаказанность их участников и организаторов наглядно демонстрирует отношение «так называемых демократических государств» к правам мусульман.

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    Константин Лысяков
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