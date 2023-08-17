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14:15, 17 августа 2023Наука и техника

Обнаружен коричневый карлик горячее Солнца

Nature Astronomy: обнаружен коричневый карлик горячее Солнца

Изображение: Vadim Sadovski / Shutterstock / Fotodom

Астрономы сообщили об обнаружении системы, которая расположена на расстоянии 1400 световых лет и включает в себя коричневый карлик, который горячее Солнца. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи провели наблюдения горячего маломассивного белого карлика WD 0032-317, возраст которого с момента его возникновения из звезды-прародителя достигает одного миллиона лет, с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope). Исследователи наблюдали сдвиг линии водорода в спектре звезды, вызванный колебаниями из-за вращения вокруг карлика другого массивного объекта, который предварительно также был отнесен к белым карликам.

Новые данные показали, что компаньон в системе представляет собой коричневый карлик. Дневная температура составляет 8000 кельвинов, а разница дневных и ночных температур — 6000 кельвинов. Количество экстремального ультрафиолетового излучения (с длиной волны 100–912 ангстрем) эквивалентно тому, которое получают планеты, вращающиеся вокруг горячих звезд. Таким образом, этот объект с массой около 75-88 масс Юпитера потенциально является одним из самых массивных известных коричневых карликов.

Коричневый карлик относится к субзвездным объектам, то есть они занимают промежуточное положение между газовыми гигантами и маломассивными звездами. Их масса недостаточно велика, чтобы поддерживать термоядерные реакции горения водорода, однако они достаточно велики, чтобы выдерживать экстремальный нагрев атмосферы и притяжение звезд-компаньонов.

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    Александр Еникеев
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