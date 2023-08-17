Киберспортсмены из российского региона решили изучить собственный мозг

Киберспортсмены из Сургутского района ХМАО решили изучить собственный мозг

Киберспортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили изучить собственный мозг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«Хотим приобрести оборудование — фитнес-браслеты, только для мозга. Они надеваются на голову и будут считывать активность головного мозга киберспортсменов во время тренировочного процесса», — рассказал президент федерации фиджитал-спорта ХМАО, руководитель Центра компьютерного спорта МАУ «РУСС» Артем Щепотьев. Он отметил, что использовать трекеры планируется как в повседневной жизни, так и во время соревнований.

Чтобы реализовать идею, россиянин подал заявку на грант губернатора Югры в размере 980 тысяч рублей. Щепотьев намерен привлечь к проекту ученых, которые изучат поведение нейронов мозга и выстроят работу киберспортсменов так, чтобы игровой процесс оказывал положительное воздействие на организм.

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