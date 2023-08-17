69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:32, 17 августа 202369-я параллель

Киберспортсмены из российского региона решили изучить собственный мозг

Киберспортсмены из Сургутского района ХМАО решили изучить собственный мозг

Фото: Etonastenka / Shutterstock / Fotodom

Киберспортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) решили изучить собственный мозг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

«Хотим приобрести оборудование — фитнес-браслеты, только для мозга. Они надеваются на голову и будут считывать активность головного мозга киберспортсменов во время тренировочного процесса», — рассказал президент федерации фиджитал-спорта ХМАО, руководитель Центра компьютерного спорта МАУ «РУСС» Артем Щепотьев. Он отметил, что использовать трекеры планируется как в повседневной жизни, так и во время соревнований.

Чтобы реализовать идею, россиянин подал заявку на грант губернатора Югры в размере 980 тысяч рублей. Щепотьев намерен привлечь к проекту ученых, которые изучат поведение нейронов мозга и выстроят работу киберспортсменов так, чтобы игровой процесс оказывал положительное воздействие на организм.

Ранее сообщалось, что для российских полярников разработают индивидуальную капсулу отдыха с шумо- и светоизоляцией. Предполагается, что разработка повысит комфорт быта на Крайнем Севере и положительно скажется на здоровье работников.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал время в пути от Москвы до Петербурга по высокоскоростной магистрали

    Евросоюз введет санкции против мятежников в Нигере

    Генетически модифицированные почки свиньи успешно пересадили человеку

    Задержанного ФСБ за сбыт наркотиков полицейского арестовали

    Опубликованы новые детали романа Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

    Серийного похитителя пустышек изо рта младенцев объявили в розыск

    Собянин сообщил о снижении цены на поездки благодаря запуску МЦД-3

    Швейцария захотела укрепить сотрудничество с НАТО на фоне конфликта на Украине

    Врач назвала важное действие на первом свидании

    Воздушную тревогу объявили по всей Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости