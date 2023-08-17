Лукашенко объяснил отказ Путина от взятия Киева в начале СВО

Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева в попытке избежать мирных потерь

Президент России Владимир Путин отказался от планов взятия Киева под контроль российскими войсками в начале СВО в попытке избежать безвозвратных потерь среди мирных киевлян. Об этом в интервью украинской журналистке Диане Панченко заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вопрос [взятия Киева под контроль российских войск] действительно был нескольких дней. Если бы россияне заняли Киев, вы представляете, какая бы это была у вас война? Война бы уже закончилась... И у меня с Путиным был в связи с этим разговор. И Путин мне говорит: "Ты знаешь, это можно сделать немедленно"», — рассказал белорусский лидер. По его словам, Путин прекрасно понимал последствия этого решения для мирного населения Киева.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия недооценила ситуацию в начале специальной военной операции, рассчитывая, что Украина не будет воевать. По его словам, российское командование не было готово к активному сопротивлению со стороны украинской армии. «В этом была, скорее всего, недооценка ситуации», — подчеркнул белорусский лидер.

