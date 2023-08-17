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20:21, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о недооценке Россией ситуации в начале СВО

Президент Белоруссии Лукашенко: РФ недооценила ситуацию на Украине в начале СВО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россия недооценила ситуацию в начале специальной военной операции (СВО), рассчитывая, что Украина не будет воевать. С таким заявлением в интервью журналистке Диане Панченко выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео доступно на YouTube.

По словам белорусского лидера, российское командование не было готово к сопротивлению Украины. «В этом была, скорее всего, недооценка ситуации», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал полной глупостью предположение, что Россия склоняет Белоруссию к участию в спецоперации на российской стороне. По его словам, Российской армии хватает живой силы и техники.

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    Глеб Бажуткин
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