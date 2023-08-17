Лукашенко заявил о недооценке Россией ситуации в начале СВО

Президент Белоруссии Лукашенко: РФ недооценила ситуацию на Украине в начале СВО

Россия недооценила ситуацию в начале специальной военной операции (СВО), рассчитывая, что Украина не будет воевать. С таким заявлением в интервью журналистке Диане Панченко выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео доступно на YouTube.

По словам белорусского лидера, российское командование не было готово к сопротивлению Украины. «В этом была, скорее всего, недооценка ситуации», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал полной глупостью предположение, что Россия склоняет Белоруссию к участию в спецоперации на российской стороне. По его словам, Российской армии хватает живой силы и техники.