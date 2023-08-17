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16:56, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Сообщения о подготовке провокации на Курской АЭС опровергли

Власти Курской области опровергли информацию о подготовке провокации на АЭС
СюжетНаселение России:

Фото: Иван Гущин / ТАСС

Власти Курской области опровергли распространившееся в сети сообщение о подготовке провокации на Курской атомной электростанции (АЭС).

Ранее в августе Telegram-канал «Генерал СВР» и украинский Центр национального сопротивления сообщили, что президент России Владимир Путин запустил процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. «На днях Путин дал распоряжение возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа — начало сентября (…). Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинят Украину», — пишет «Генерал СВР».

Центр национального сопротивления, в свою очередь, опубликовал копию выписки из Плана эвакуационных мероприятий в Курской области, которую заместитель председателя правительства региона Михаил Горбунов якобы отправил мэру Курска Игорю Куцаку.

Правительство Курской области опровергло информацию об эвакуации населения из-за готовящейся провокации на АЭС. «Еще один вброс дезинформации от спецслужб Украины. Они продолжают попытки раскачивать ситуацию в приграничье и нагонять панику на жителей. В этот раз поддельный документ якобы призывает администрации приграничных районов начать обязательную эвакуацию. В самом документе есть ряд ошибок по делопроизводству, но обычный читатель может не обратить на это внимание», — говорится в Telegram-канале правительства.

В центре обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области назвали сообщения о провокации на АЭС недостоверными. «Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. Ссылка на План эвакуационных мероприятий является стандартным региональным документом, применяемым для регулирования эвакуации в случае ЧП», — уточнили там изданию Ura.ru.

Telegram-канал «Война с фейками» указывает, что первоисточник ссылается на стандартный региональный документ. «Такие бумаги утверждаются во многих регионах РФ заранее с целью регулировки эвакуационных мероприятий в случае ЧП. Они особенно актуальны для приграничных территорий и территорий с объектами повышенной опасности. Методики расчета коллективного риска, коэффициенты количества объектов и доставки опасных грузов, расчеты перемещения населения и поражающего воздействия находятся в открытом доступе», — пишет канал.

Информация о том, что Россия планирует устроить техногенную катастрофу на Курской АЭС, не получила распространения в российских СМИ, однако об этом написали украинские медиа. Среди них — УНИАН, «Страна.ua» и «РИА-Мелитополь».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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