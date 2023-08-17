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09:49, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Участник популярного телешоу рассказал о самом тяжелом испытании на проекте

Участник «Выжить в Дубае» Лаптев заявил, что ему было тяжело колоть лед в жару

Кадр: шоу «Выжить в Дубае»

Участник популярного реалити-шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ Сергей Лаптев рассказал, какое испытание на проекте стало для него самым тяжелым. Его слова передает KP.RU.

Лаптев заявил, что тяжелее всего ему далось испытание, где надо было колоть лед в пустыне. «Самым тяжелым для меня оказался лед, так как в жару нужно прикладывать максимальное количество усилий, чтобы его разбить. Было очень трудно. Еще и стараться делать это быстрее соперников», — признался он.

По словам героя шоу «Выжить в Дубае», хотя в эфире на конкурс выделили всего несколько минут, на самом деле участники били лед на протяжении часа. Лаптев добавил, что на съемках у него создалось ощущение, будто звездной команде было проще справиться с испытанием. «Мы целой командой одну плиту не могли выдолбить, а у них один [бывший футболист Павел] Мамаев практически весь лед расколотил», — вспомнил он.

Ранее блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава, рассказал о случае, который испугал его на съемках шоу «Выжить в Дубае». Певец отметил, что инцидент произошел, когда он спал в одной палатке с другой участницей проекта, актрисой Натальей Рудовой.

Премьера передачи «Выжить в Дубае» состоялась на канале ТНТ в июне. Ведущими шоу стали гимнастка Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля. В эфире программы команда знаменитостей и команда, состоящая из конкурсантов, которые не связаны с шоу-бизнесом, соревнуются в пустыне за денежный приз.

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    Олег Давыдов
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