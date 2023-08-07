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13:56, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал об испугавшем его случае на съемках

Давид Манукян рассказал, что на съемках «Выжить в Дубае» его напугала Рудова
Дава

Дава. Кадр: Шоу Воли / RuTube

Блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, рассказал о случае, который испугал его во время съемок проекта канала ТНТ «Выжить в Дубае». Подробностями он поделился в выпуске программы «Шоу Воли», доступном на Rutube.

По словам Манукяна, во время съемок проекта жил в палатке с другой участницей, актрисой Натальей Рудовой. Однажды блогер услышал неподалеку от их жилья звуки, которые, по его мнению, могло издавать дикое животное. Дава попытался разбудить Рудову, а она громко закричала, почувствовав его прикосновения.

«Она так заорала, что я испугался. Я тебе так скажу: после этого, кто там был, лиса, змея — больше никого не было рядом с палаткой. Убежали все», — поиронизировал Дава.

По мнению рэпера, такая реакция актрисы объяснима. «Она забыла, что мы уснули вместе. Просыпается, видит меня, и у нее такая реакция», — высказался он.

Ранее ведущий шоу на ТНТ Павел Воля рассказал, что работа над проектом «Выжить в Дубае» шла в тяжелых условиях. По его словам, днем и ночью на площадке находилась машина скорой помощи.

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    Мария Большакова
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