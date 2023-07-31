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14:41, 31 июля 2023Интернет и СМИ

Павел Воля раскрыл закулисье нового шоу на ТНТ

Ведущий шоу «Выжить в Дубае» Воля рассказал, что на съемках случались обмороки

Кадр: «Выжить в Дубае» / Rutube

Ведущие популярного шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ — комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева — раскрыли закулисье проекта. По их словам, условия, в которых происходили съемки проекта, были тяжелыми: на площадке случались обмороки, передает «Московский комсомолец».

Воля заявил, что на съемочной площадке шоу круглосуточно дежурила машина скорой помощи. «Были обмороки, а ночью чуть ли не были обморожения, потому что днем было 40 [градусов тепла], а ночью — 5 [градусов тепла]», — вспомнил он.

Утяшева добавила, что на съемках передачи «Выжить в Дубае» ей иногда приходилось переделывать макияж, потому что он портился из-за сильного ветра в пустыне. «Мне хотелось с моей командой стилистов удивлять образами. И некоторые образы не были рассчитаны на пустыню. Иногда было очень тяжело, потому что в прямом и переносном смысле я текла на работе», — добавила ведущая.

Ранее Утяшева призналась, что на съемках шоу «Выжить в Дубае» ее удивили певица Ольга Серябкина и актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич. По словам ведущей, она не ожидала, что участницы смогут сплотиться с первой серии.

Премьера шоу «Выжить в Дубае» состоялась на канале ТНТ в конце июня. Ведущими передачи стали Утяшева и Воля. В эфире проекта команда знаменитостей и команда, состоящая из конкурсантов, которые не связаны с шоу-бизнесом, соревнуются в пустыне за денежный приз в размере десяти миллионов рублей.

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    Евгения Наумова
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