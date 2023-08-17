У туристов в пустыне Китая волосы встали дыбом по одной причине
У туристов в пустыне Китая волосы встали дыбом из-за вероятности удара молнии
У туристической группы в пустыне Турфан в Китае волосы встали дыбом в буквальном смысле. Видео публикует китайский портал Sing Tao.
При этом путешественники вовремя догадались о причине необычного явления. Оно могло быть связано с высокой вероятностью удара молнии.
В итоге туристы немедленно нашли укрытие. Отмечается, что никто из них не пострадал.
Ранее в июле молния ударила в крыло самолета в Германии. Произошедшее снял на видео один из пассажиров рейса.