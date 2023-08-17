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20:15, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о контактах Москвы и Киева по линии спецслужб

Лукашенко заявил, что контакты Москвы и Киева происходят по линии спецслужб

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Москва и Киев контактируют по линии специальных служб, включая военные. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, цитирует ТАСС.

«Знаем, что по линии специальных органов, спецслужб, в том числе и военных, с россиянами ведутся эти переговоры Украины. И доводятся позиции: России — Украины, Украине — России. Контакты с нами и контакты с ними, с Россией, у украинцев есть», — рассказал он.

Ранее Лукашенко допустил участие Белоруссии в переговорном процессе по урегулированию украинской ситуации. Он считает, что это принесет только положительный эффект. Президент республики напомнил, что Белоруссия граничит с Украиной. Страны, по его словам, фактически «соагрессоры», поэтому позиция Минска должна быть услышана.

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    Кристина Есикова
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