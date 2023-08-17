На Украине заочно осудят Пасечника

Офис Генпрокурора Украины: планируется заочно осудить врио главы ЛНР Пасечника

На Украине планируют заочно осудить врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Об этом сообщил офис генпрокурора страны в Telegram-канале.

Уточняется, что ему предъявили обвинения в умышленных действиях с целью изменения границ территории и госграницы Украины. Кроме того, Пасечника обвинили в участии «в организации и проведении незаконного референдума». Согласно заявлению ведомства, прокуроры направили обвинительный акт в суд.

Ранее офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинения по части 7 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса страны главе Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). По версии следствия, судья ранее занимал пост начальника одного из управлений украинского МВД по Донецкой области, но в апреле 2023 года согласился на должность в суде ДНР.

