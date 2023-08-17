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09:27, 17 августа 2023Из жизни

Отказавшаяся выходить на пенсию 99-летняя женщина назвала секрет долгой жизни

BBC News: 99-летняя британка назвала интерес к жизни секретом долголетия

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

99-летняя жительница Великобритании, всю сознательную жизнь занимающаяся семейным бизнесом, раскрыла секрет долгой жизни. Об этом сообщает BBC News.

Полин Мартин из деревни Пенговер Грин, графство Корнуолл, с юного возраста вместе с семьей торгует семенами. Женщина отказывается выходить на пенсию и продолжает работать, несмотря на почтенный возраст. Она регулярно доставляет семена клиентам и проходит около двух километров в день. «Кажется, она помнит, где живет большинство покупателей, и поэтому занимается доставкой. Мы называем ее "Босс"» — говорит дочь Мартин.

Главным секретом долголетия британка назвала интерес к жизни. «Продолжайте заниматься чем-либо столько, сколько сможете, и будьте в этом заинтересованы. Проявляйте интерес к жизни, это самое главное», — советует долгожительница.

Ранее сообщалось, что 101-летняя жительница США Джейн Бернс назвала привычку всегда быть при деле секретом своего долголетия. Женщина заявила, что не собирается уходить на пенсию и будет работать столько, сколько сможет.

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    Алиса Удовик
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