Лукашенко порассуждал об «имперских замашках» Путина

Лукашенко заявил, что у президента России Путина нет «имперских замашек»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил продвигаемый на Украине тезис о якобы присущих его российскому коллеге Владимиру Путину имперских амбициях. Слова политика цитирует агентство БЕЛТА.

«Путин не сошел с ума, это я вам сто процентов могу сказать. Что там имперские какие-то замашки, я этого не наблюдал. Но сам думаю, что у руководителей больших государств всегда грудь распирает», — отметил белорусский лидер, заметив, что это заметно и на примере США.

При этом он подчеркнул, что Россия — огромная империя. По его словам, данный факт «накладывает свой отпечаток на характер человека».

Ранее Лукашенко высказался о возможности предотвратить конфликт на Украине и отметил, что остановить кризис в соседней стране возможно и сейчас.