Офицер ЛНР Марочко: почти каждый второй снаряд ВСУ под Кременной — кассетный

Почти каждый второй снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенный на направлении Сватово-Кременная, — кассетный, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

На этом участке фронта, по словам Марочко, артиллерия НАТО составляет 70 процентов от всех орудий Украины. 65 процентов же выпущенных снарядов из западных установок — кассетные боеприпасы.

Таким образом, почти половина всех выпущенных снарядов ВСУ на направлении Сватово-Кременная, 45 процентов, приходится на кассетные боеприпасы.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ получили большую партию различных боеприпасов на купянском направлении, включая немецкие мины. По его словам, их будут устанавливать наемники из Германии.