Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 17 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР назвали долю кассетных снарядов ВСУ под Кременной

Офицер ЛНР Марочко: почти каждый второй снаряд ВСУ под Кременной — кассетный
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Почти каждый второй снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенный на направлении Сватово-Кременная, — кассетный, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

На этом участке фронта, по словам Марочко, артиллерия НАТО составляет 70 процентов от всех орудий Украины. 65 процентов же выпущенных снарядов из западных установок — кассетные боеприпасы.

Таким образом, почти половина всех выпущенных снарядов ВСУ на направлении Сватово-Кременная, 45 процентов, приходится на кассетные боеприпасы.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ получили большую партию различных боеприпасов на купянском направлении, включая немецкие мины. По его словам, их будут устанавливать наемники из Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смене дислокации важного вооружения ВСУ

    В российском городе поймали бомжа за угон полицейской машины с парковки МВД

    Врач предупредил четыре группы россиян о повышенном риске развития одной болезни

    Лера Кудрявцева высмеяла внесшего ее в список безвкусно одетых звезд Рогова

    Корейский автопроизводитель начал вывод офиса из России

    США и Бразилия захотели организовать встречу президентов в сентябре

    Дальний Восток призвали готовиться к более мощным тайфунам

    Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

    В России показали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ»

    Россиянин незаконно добыл три косули и пошел под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости