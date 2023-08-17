Украинка заменила отчество на матчество

Klymenko Time: 16-летняя киевлянка заменила отчество на матчество

Украинка Станислава Литвиненко заменила отчество на матчество, став Литвиненко Станиславой Лесеевной. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Мать 16-летней киевлянки Леся Литвиненко допустила, что ее дочь стала первой женщиной на Украине с «женским отчеством».

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская выразила обеспокоенность тем, что боевые действия на территории страны могут негативно сказаться на психическом здоровье населения.