Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:03, 17 августа 2023Бывший СССР

Украинка заменила отчество на матчество

Klymenko Time: 16-летняя киевлянка заменила отчество на матчество

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Украинка Станислава Литвиненко заменила отчество на матчество, став Литвиненко Станиславой Лесеевной. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Мать 16-летней киевлянки Леся Литвиненко допустила, что ее дочь стала первой женщиной на Украине с «женским отчеством».

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская выразила обеспокоенность тем, что боевые действия на территории страны могут негативно сказаться на психическом здоровье населения.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин увидел момент для создания скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    У туристов в пустыне Китая волосы встали дыбом по одной причине

    Александр Рогов ответил на недовольства Кудрявцевой по поводу критики ее стиля

    Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях

    Путин поручил ввести новый запрет для полиции

    Андрея Макаревича оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

    Собянин назвал преимущества запуска МЦД-3

    Украинка заменила отчество на матчество

    Раскрыты реальные цены на автомобили Lada

    Министр обороны Китая раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости