В Ингушетии обнаружили древнюю речную мельницу

Древнюю речную мельницу обнаружили в горах Ингушетии

В горах Ингушетии обнаружили древнюю речную мельницу. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на правительство республики.

«Сотрудниками Джейрахско-Ассинского музея-заповедника выявлен ранее неизвестный объект культурного наследия Ингушетии на территории башенного комплекса "Средний Оздиг"», — рассказали в правительстве.

Мельницу нашли в южной части территории комплекса. Она расположена рядом с рекой, в 80 метрах от сохранившейся боевой башни. Как отмечается, объект имеет округлую форму, его высота составляет 2,4 метра, а диаметр — 3,4 метра.

Ранее в августе сообщалось, что на территории одного из башенных комплексов, располагающихся в горах Ингушетии, обнаружили ранее не учтенную старинную боевую башню.